Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis-Ahlat karayolunda meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Bitlis-Ahlat karayolunda meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ahlat'tan Bitlis'e doğru seyir halindeki otomobilin orta refüje çarpıp takla atmasıyla meydana geldi. 33 KP 646 plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerine giden AFAD ve 112 ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından tedavisi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vahit Olcay/ İHA)

Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı
Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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