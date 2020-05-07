Ahlat'ta Trafik Haftası etkinliği

Ahlat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ahlat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trafik Haftası kapsamında, Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ilçenin çeşitli noktalarına pankartlar ve afişler asıldı.

Trafik polisleri, yapılan uygulamalarda sürücülere koronavirüs ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Kaynak: AA