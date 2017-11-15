Ahlat'ta Terör Örgütü Üyeliğinden Aranan 1 Kişi Teslim Oldu

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik' ile 'yardım ve yataklık' suçlarından hakında yakalama kararı bulunan 1 kişi, savcılığa teslim oldu.



Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından hakkında yakalama kararı verdiği Nazmi Köçer, dün akşam saatlerinde savcılığa teslim oldu. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Köçer'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - Bitlis