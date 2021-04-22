Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor" projesi

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor" projesi kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda restore edilecek taşların belirlenmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Ahlat kazı...

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor" projesi kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda restore edilecek taşların belirlenmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Ahlat kazı ekibi tarafından alanda ön hazırlıklar yapılıyor.

Avrupa Birliğinin ortak kültür mirasının korunması kapsamında hazırlanarak hayata geçen proje kapsamında İtalya'dan da gelecek 9 kişilik restorasyon ekibi ile Ahlat Kazı Başkanlığının birlikte yürüteceği çalışmalar için alanda mezar taşı tespiti yapıldı. Proje kapsamında restorasyon çalışmalarının yanı sıra kısa tanıtım filmi ile Ahlat ve İtalya'da açılacak fotoğraf sergileriyle de tarihi mezar taşlarının tanıtımı yapılacak.

Alanda yürütülen mezar tespit çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü İlter Yiğit, "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor projesi kapsamında 1 Nisan itibariyle başlayan projemiz kapsamında alan taraması yapıyoruz. Öncelikle restorasyonunu düşündüğümüz 100 mezar taşının ayağa kaldırılması, liken temizliği, zemin blokajlarının yapılması ve buna benzer çalışmaları tamamlayabilmek ve bu taşları tespit edebilmek için çalışmalara başladık. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda zaten yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları vardı. Bu proje kapsamında buradaki çalışmalara finansman bir destek sağlanacak. Bu kapsamda öncelikle zemin blokajı bozulmuş olan taşların tekrar dengeye oturmasını sağlayacağız. Bunun dışında kırık, tamamen parçalanmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş taşlarda tümleme çalışmaları yapılacak. Sonrasında liken temizliği yapılarak epigrafik çalışmaları için ön hazırlıkları tamamlanacak. Son olarak ise Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ile karekod uygulamasına geçilecek. Toplamda 100 mezar taşını kültür mirası olarak koruma altına alıp turistlere tanıtacağız" dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkan Vekili Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz da, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına uzun süredir alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında mezar taşlarının tümlemesi, liken temizliği, çevre düzenlemesi ve epigrafik çözümlemelerle ilgili yoğun bir çalışma var. Bugüne kadar yaklaşık bin taşa müdahale edildi. Bu yıl çalışmalara ilaveten Kültür ve Turizm Bakanlığının da paydaşı olduğu proje kapsamında mezarlıkta bazı taşların restorasyon, liken temizliği, çevre düzenlenmesi ve epigrafik çözümlemelerle ilgili çalışma yürütülecek. Bu çalışmalar esnasında biz sadece belli bir bölgedeki taşları seçerek çalışma yapılmasını düşündük. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an alanda incelemelerimiz devam ediyor. Hangi taşlara müdahale edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Projemizin saha alanındaki çalışmaları başladığında hızlıca bu taşlara müdahale edeceğiz. Ekibimiz şu anda hazır. Alan tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. 14 Haziran gibi restorasyon çalışmalarına başlayacağız. 40 günlük süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Necati Aktekin, projenin Avrupa Birliğinin ortak kültür mirasının korunması kapsamında hazırlandığını söyledi. Aktekin, "İlçemizde faaliyet gösteren Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği adına hazırlandı. Proje kapsamında çalışmaları yürütecek olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Ahlat kazı ekibi bugün alanda incelemelerde bulundu. Burada gerekli incelemeler yapılarak müdahale edilecek taşlar belirlendi. Programa İtalya'dan gelecek gönüllü 9 kişilik restorasyon ekibi de katılacak. Burada İtalya'da uygulanan restorasyon teknikleri, Ahlat kazı başkanlığımızın uyguladığı restorasyon teknikleri gözlemlenerek belki de yeni teknikler belirlenerek uygulanacak. Daha sonra alanın İngilizce altyazılı kısa tanıtım filmi çekilecek. Fotoğraflar çekilerek Türkiye ve İtalya'da 2 sempozyum düzenlenecek. Kısa film çalışmasıyla yurt içi ve yurtdışında Selçuklu Mezarlığıyla ilgili bir farkındalık olacak" dedi.

(Özkan Olcay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı