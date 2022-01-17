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Ahlat'ta tarihi eser kaçakçılığı

Ahlat'ta tarihi eser kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 61 sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 61 sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ahlat-Tatvan yolunda bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "17 Ocak 2022 günü icra edilen şok yol kontrolünde F.D. isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 61 sikke ve 12 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, gerekli incelemenin yapılması için Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli F.D. isimli şahıs hakkında ise Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı" denildi. - BİTLİS

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Jandarma, Hisarcık, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa, Haber

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