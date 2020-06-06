Ahlat'ta 'Süper Ay' görüntülendi
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Ahlat'ta 'Süper Ay' görüntülendi

Ahlat'ta 'Süper Ay' görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktırdı.

06.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:23

Ahlat'ta 'Süper Ay' görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Bitlis'in Ahlat ilçesinde de görüntülendi. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçedeki vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Öte yandan bugün Türkiye'den de gözlemlenmesi beklenen "Çilek Ay Tutulması" doğu illerinde gözlemlenemedi. Çilek Ay tutulması bekleyen ilçedeki fotoğraf tutkunları beklenen tutulmayı gözlemleyemediği için ayın ilçedeki tarihi eserlerle oluşturduğu güzellikleri fotoğrafladı.

Ahlat'ta 'Süper Ay' görüntülendi

Kaynak: İHA

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