Ahlat'ta 'Süper Ay' böyle görüldü

Ahlat'ta 'Süper Ay' böyle görüldü Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Bitlis'in Ahlat ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.

Ahlat'ta 'Süper Ay' böyle görüldü

BİTLİS - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Bitlis'in Ahlat ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.

Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA