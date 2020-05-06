Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu
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Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu

Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu
06.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:14

Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve öğlene doğru şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve öğlene doğru şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağmur, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. İlçede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için minibüs durakları ve iş yerlerinin saçaklarının altında bekledi. Yağmur'dan etkilenen sokak hayvanlarının da barınacak yer aradığı gözlendi. Ahlat'taki vatandaşlardan Aydın Yıldız, "Yağmur biraz hayatı olumsuz etkilese de çiftçilerin için iyidir. Ama biraz fazla yağmurun gelmesi de hem esnaflara hem de erozyon için iyi bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gün boyu görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi.

Ahlat'ta şiddetli yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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