Ahlat'ta şehitler için 1071 fidan dikildi
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Ahlat'ta şehitler için 1071 fidan dikildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 1071 fidan dikildi.

17.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:58

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 1071 fidan dikildi.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER), Ahlat-Malazgirt kara yolunda şehitler anısına 1071 fidanı toprakla buluşturdu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, dünyada betonlaşmanın artmasıyla yeşil alan sıkıntısının yaşandığını belirterek, bu nedenle şehir planlarının buna göre yapılması gerektiğini aktardı.

Sütey Yaylası'nın 1071'in tüm ruhaniyetini içinde taşıyan bir yer olduğunu vurgulayan Çoban, "1071 anısına çok doğru düşünülerek bir ağaçlandırma çalışması yapılmış. 1071 tarihine, Sultan Alparslan'a, Anadolu'yu bize yurt yapan şühedeya ve aynı zamanda son şehitlerimiz anısına fidan dikildi. Şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

ADER Başkanı Samet Adıyaman ise Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla tüm şehitlerinin anısına fidan dikme etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Çok güzel bir atmosferde 1071 fidanın dikildiğini kaydeden Adıyaman, "Etkinliğimize Malazgirt Zaferi'nin adını bırakarak, o günkü ruhu bugün 15 Temmuz'a ve 2020'ye taşımaya çalıştık. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Bitlis Eren Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Zeki Argunhan, üniversitenin genel sekreteri Prof. Dr. Zahit Kuldaş, Ahlat Hakimi Eyyüp Tıraşçı, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı kurum amirleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat'ta şehitler için 1071 fidan dikildi

Kaynak: AA

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