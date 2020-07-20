Ahlat'ta ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi Bitlis'in Ahlat ilçesinde ruhsatsız silah ile 15 fişek bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ruhsatsız silah ile 15 fişek bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, ilçe girişinde şüphe üzerinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüsteki R.O isimli şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem

yapıldı.

Kaynak: AA