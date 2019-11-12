Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, konferansa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş, katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.