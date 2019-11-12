Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
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Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

12.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:54
Ahlat'ta

'in ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş, katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Kaynak: AA
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