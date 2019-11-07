Ahlat'ta patates üreticileri pazar sorunu yaşıyor

07.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:22

Bitlis'in Ahlat ilçesinde patates üretimi yapan çiftçiler, yemeklik patateste yaşanan pazar sorununun çözülmesini istiyor.

İlçede patates hasadının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, bu sezon yaklaşık 50 bin dekar alandan 200 bin ton patates elde edilmesini beklediklerini söyledi.

Bu yıl patates veriminden memnun olduklarını fakat fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Demirden, şunları kaydetti:

"Zarar etmiyoruz ama kar da edemiyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz ve buna şükrediyoruz. En büyük problemimiz çiftçinin girdi maliyeti. En büyük girdi maliyeti olan elektrikte indirim yapılmasını istiyoruz. İlçedeki tarım alanlarında yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Dışarıdan işçi getiriyoruz. Yemeklik patateste pazar sorunumuz var. İhracat olmadığı zaman pazar sorunu yaşıyoruz. İran, Irak ve Suriye kapıları açıldığı zaman patateste pazar sorunumuz kalmıyor. Çiftçimiz çok bilinçli bir üretim yapıyor."

Ahlatlı çiftçilerden Mahmut Demir ise, yaklaşık 600 dekar alanda yemeklik patates ürettiğini ve verimin çok iyi olduğunu söyledi.



Ahlat patatesinin Türkiye'nin her tarafına gönderildiğini bildiren Demir, "Yalnız girdi maliyetleri yüksek olduğu için yemeklik patateste yol alamıyoruz. Yemeklik patatesin kalitesi ve aromasında iddialıyız. Girdi maliyetleri bizleri yoruyor. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA