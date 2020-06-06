Ahlat'ta parçalı ay tutulması kendine hayran bıraktı
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Ahlat'ta parçalı ay tutulması kendine hayran bıraktı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde parçalı ay tutulması görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Ahlat'ta parçalı ay tutulması kendine hayran bıraktı
06.06.2020 00:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:17

Bitlis'in Ahlat ilçesinde parçalı ay tutulması görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. 'Çilek Ay' olarak adlandırılan ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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