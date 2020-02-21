Ahlat'ta "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı

21.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:39

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" konulu toplantı yapıldı.



Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, İçişleri Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşüleceğini söyledi.



Daha sonra Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden Komiser Sinan Duran tarafından konuyla ilgili bir sunum yapıldı.



Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Ahlat Kaymakamı Erat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken, ilgili kurum ve birim amirleri, meslek odaları ve yolcu taşıma kooperatifi başkanları ile otobüs firma temsilcileri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA