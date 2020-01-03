: Ahlat'ta okullar tatil edildi

03.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:28

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışından dolayı okullar öğleden sonra tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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