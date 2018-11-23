Ahlat'ta Öğretmenler Yemekte Buluştu

Ahlat Belediyesince Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte öğretmenler bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban öğretmenlerle sohbet ederek günlerini kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program müzik dinletisiyle devam etti.

Programdan sonunda belediye çalışanları, öğretmenlere gül dağıttı.

Programa, şube müdürleri ve bazı kurum amirleri de katıldı.