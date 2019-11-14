Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı
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Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.

14.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:30
Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı

'in ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla turnuvası düzenlendi.

İlçedeki bir halı sahada başlayan müsabakalara, öğretmenlerden oluşan 16 takım katıldı.

24 Kasım'a kadar devam edecek turnuvada derece giren takımlara ödül verilecek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, turnuvayla öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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