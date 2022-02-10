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Ahlat'ta öğleden sonra okullar tatil edildi

AA, Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta öğleden sonra okullar tatil edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar öğlenden sonra tatil edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar öğlenden sonra tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkili oldu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezi tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık, okullar, Bitlis, Ahlat, Güncel, Haberler

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