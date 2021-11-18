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Ahlat'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

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Ahlat'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Oktay Çağatay başkanlığında Ahlat Ziraat Odası Toplantı Salonunda Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında Ahlat Ziraat Odası Toplantı Salonunda Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ahlat Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Tarım Müdürü Rıfat Çelik ve mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Oktay Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada "Tarımda Ahlat bizim göz bebeğimiz oldu, yavaş yavaş Türkiye'nin de göz bebeği oluyor. Birçok alanda olduğu gibi Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden birisi oluyor. " dedi.

Vali Oktay Çağatay'ın konuşmasından sonra Mahalle ve Köy Muhtarları söz alarak isteklerini ve sorunlarını dile getirdiler.

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