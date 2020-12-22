Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı
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Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı

22.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07

Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçede güzel görüntüler oluşmaya başladı. İlçedeki vatandaşlardan Senadin Bahadur, güne karla uyandıklarını belirterek, "Bugün Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Gördüğünüz gibi çok güzel kar yağıyor. Çok sevinçliyiz, karı çok sevdik. Güzelce yağıyor" dedi.

Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı
Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı
Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı
Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:07:33. #1.15#
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