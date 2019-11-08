Ahlat'ta Mevlit Kandili programı

08.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:08

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile ve Destek Merkezince (ADEM) "Mevlit Kandili" dolayısıyla program düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda bir araya gelen kadınlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla dua etti, mevlit okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eren programda kadınlara lokma tatlısı ikram edildi.

Programa ADEM Koordinatörü Münevver Miç Erat, adem kursiyerleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA