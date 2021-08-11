Ahlat'ta "Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" Hayata Geçirildi
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Ahlat'ta "Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" Hayata Geçirildi

Ahlat'ta 'Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi' Hayata Geçirildi
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Ahlat Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği İşbirliği ile hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP 2020/1 kapsamında desteklenen "Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi"...

Ahlat Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği İşbirliği ile hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP 2020/1 kapsamında desteklenen "Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" Bitlis'in Ahlat İlçesinde uygulamaya koyuldu.

Proje kapsamında Mutki ve Ahlat ilçelerimizden katılım gösteren yaklaşık 40 gence Ahlat Sahilinde kano eğitimi verildi. Kano eğitimlerine süreç boyunca başta Ahlat İlçesi olmak üzere Bitlis genelinde 700 e yakın genç, Okçuluk eğitimlerine yaklaşık 2500 genç, izcilik ve kamp eğitimlerine 60 genç, diğer faaliyetlere yaklaşık 1000 genç katılım gösterdi.

Ahlat Gençlik Merkezinin düzenlemiş olduğu proje kapsamında Kano, Geleneksel Okçuluk, İzcilik, Fotoğrafçılık, İlk yardım eğitiminin yanı sıra Doğa turları, foto safari, kültürel ve tarihi geziler, okçuluk şöleni, bisiklet turları, çadır kampları, kano yarışları gibi etkinlikler de gençlerimizin yoğun ilgisi ile yapılmaya devam ediyor.

Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, Ahlat İlçesinde Aralık ayına kadar devam edecek olan eğitimlere tüm Bitlis'li gençleri beklediğini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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Ahlat'ta "Maviden Yeşile 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" Hayata Geçirildi - Haberler
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