Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı
Haberler » Güncel » Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı - Haber

Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

04.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:48
Ahlat'ta madde bağımlılığıyla mücadele konferansı

'in ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta, Bitlis Şubesinde görevli Hakan Yıldırım, uyuşturucu maddelerin zararları, kullanan ve satışını yapan kişilerde fark edilebilecek belirtiler hakkında katılımcıları bilgilendi.

Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Google Play Store ve Apple Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen "uyuma" uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

Soru cevap bölümüyle sona eren konferansa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, rehber öğretmenler, muhtarlar ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler