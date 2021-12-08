Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak - Haberler
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Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Güncel

Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak Bitlis'in Ahlat ilçesinde fotoğraf turizmi açısından önem teşkil eden 'Ahlat Lavanta Parkı' projesi hayata geçiriliyor.

BİTLİS (İHA) - Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde fotoğraf turizmi açısından önem teşkil eden 'Ahlat Lavanta Parkı' projesi hayata geçiriliyor.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla Ahlat Millet Bahçesi'nin alt kısmında oluşturulan 20 dönümlük alanda lavanta fidelerinin dikim çalışmaları başladı. 20 bin lavanta fidesinin toprakla buluşacağı alanda incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, çalışmalara katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, lavanta park projesinin fotoğraf turizmi açısından ilçe ekonomisine katkı sunacağını söyledi. Kaymakam Dağ, "Allah nasip ederse fotoğraf turizmi için uğraştığımız bu çalışmanın ben hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olacağını ümit ediyorum. 20 bin lavanta fidesini millet bahçesinin alt bölümünde oluşturduğumuz alanda toprakla buluşturduk. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Orman Genel Müdürlüğüne, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş'da, "Burada 20 dönüm alan üzerinde 20 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştiriyoruz. Sayın Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın güzel bir projesiydi. Hem fotoğrafçılık alanında bir eko turizm oluştursun hem de güzel kokusu ve görüntüsüyle bir güzellik oluştursun istedik. Bizde 1 yıl öncesinden fidanlarımızı üretmeye başladık ve şuan 20 bin adet lavantamızı toprakla buluşturduk. Bu güzel bahçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak

Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak

Ahlat Lavanta Parkı projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak

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İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Son Dakika Haberleri

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