Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
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Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

16.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:26
Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Denetime katılan Kaymakam Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Dağ'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, muhtarlar ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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