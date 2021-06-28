Ahlat'ta Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
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Ahlat'ta Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Ahlat'ta Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Yukarı Çarşı mevkisinde kurulan çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanıyor.

Çadırda görevli Dr. Ahmet Eren, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşı kampanyası çerçevesinde vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını söyledi.

Hastane ve aile hekimliklerinde aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına stant kurduklarını belirten Eren, "Burada hem vatandaşların randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmalarını sağlıyoruz hem de aşıyla alakalı sorularını yanıtlıyoruz. 5 gün burada hizmet vereceğiz. Vatandaşların da ilk günden çadıra ilgisi yoğun oldu." diye konuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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