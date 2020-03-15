Ahlat'ta koronavirüs önlemleri
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Bitlis, Ahlat, Güncel

Ahlat'ta koronavirüs önlemleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

15.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:59
Ahlat'ta koronavirüs önlemleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi, kültür merkezi, camiler ve taziye evleri gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışma yapan ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede kapalı alanların yanı sıra şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan virüsle karşı karşıya olduklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız bu konuda müthiş bir performans sergiliyor ve biz kamu kuruluşları da üzerimize düşen görevi aynı hassasiyetle yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizde de toplu taşıma araçları olmak üzere, camiler, taziye evleri, kültür merkezi, AVM gibi insanlarımız temas edebilecekleri tüm alanları dezenfekte çalışmalarını başlatmış durumdayız. Burada vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz."

Ahlat'ta koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

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Ahlat'ta koronavirüs önlemleri

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