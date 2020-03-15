Ahlat'ta korona virüse karşı dezenfekte çalışması
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Bitlis, Ahlat, Güncel

Ahlat'ta korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Bitlis'in Ahlat Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirleri arttırarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

15.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:03
Ahlat'ta korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Bitlis'in Ahlat Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirleri arttırarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.


Ahlat Belediyesi, başta toplu taşıma araçları olmak üzere alışveriş merkezi, kültür merkezi, camiler ve taziye evleri gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede kapalı alanların yanı sıra şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çoban, "Dünyayı tamamen tehdit altında bulunduran bir virüsle karşı karşıyayız. İnsanlarımızın çokta kendi başlarına mücadele edebilecekleri bir durumda değil. Dikkat ederseniz Sağlık Bakanlığımız bu konuda müthiş bir performans sergiliyor ve biz kamu kuruluşları da üzerimize düşen görevi aynı hassasiyetle yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizde de toplu taşıma araçları olmak üzere, camiler, taziye evleri, kültür merkezi, AVM gibi insanlarımızın temas edebilecekleri tüm alanlarda dezenfekte çalışmalarını başlatmış durumdayız. Takriben bir haftadır temizlik ekiplerimizle devam eden çalışmalarımızda şehir içindeki sahillerimizden park bahçelerimize kadar açık alanlarda da temizlik faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Tabi burada vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Mümkün oldukça gelen uyarılara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Ülkemizde alınan tedbirler olumlu neticeler vermiş. İlçemizde, ilimizde, bölgemizde de her kamu kuruluşu üzerine düşen görevi hassasiyetle yapıyor. Hükümetimizde tüm imkanları ortaya koymuş. İlçemizde yapılan bu dezenfekte çalışmaları bir defaya mahsus olmayacak. Tüm ekibimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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