Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi
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Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi

12.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:41
Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçede kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise trafik denetimi gerçekleştirdi. Ahlat'ta oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri tarafından araçlar denetlendi. Seyir halindeki araçlar durdurularak sokağa çıkmak için izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, belgesi olan araç sürücülerinin geçişlerine izin verdi. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçenin çeşitli noktalarında gün boyu uygulamalar devam edecek. - BİTLİS

Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi
Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi
Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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