Ahlat'ta kış
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
İlçede dün akşam saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yağışı aralıkla devam ediyor.
Soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ahlat Belediyesine bağlı ekipler ise mahalle ve cadde aralarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayan bazı esnaflar ise iş yerleri önünde aç kalan sokak hayvanlarını doyuruyor.