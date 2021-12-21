Ahlat'ta kartpostallık kar manzaraları

Kar yağışı tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda güzel görüntüler oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi kenti beyaza bürüdü.

İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetrenin üstüne çıkarken, ilçede de güzel görüntüler oluştu. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda, özel idare ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması yapmaya başladı.

İlçedeki vatandaşlardan Senadin Bahadur, bekledikleri karın nihayet yağdığını belirterek, "Bugün Ahlat'a mevsimin ilk karı yağdı. Biz çok sevindik. Bu sene kuraklık vardı. Kar yağdığı için memnunuz. Kar berekettir, inşallah her zaman yağar" dedi.

Öte yandan, kar yağışı tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda güzel görüntüler oluşturdu.