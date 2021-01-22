Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
22.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:02
Ekiplerin yolları açma çalışması Köy sakinlerinden Ahmet Kılıç ile röportaj Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu ile röportaj BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açılıyor.
Ekiplerin yolları açma çalışması
Köy sakinlerinden Ahmet Kılıç ile röportaj
Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu ile röportaj
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman