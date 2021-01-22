Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları

Ekiplerin yolları açma çalışması Köy sakinlerinden Ahmet Kılıç ile röportaj Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu ile röportaj BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açılıyor.