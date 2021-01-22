Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
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Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları

22.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:02

Ekiplerin yolları açma çalışması Köy sakinlerinden Ahmet Kılıç ile röportaj Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu ile röportaj BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açılıyor.

Ekiplerin yolları açma çalışması

Köy sakinlerinden Ahmet Kılıç ile röportaj

Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu ile röportaj

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açılıyor.

Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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