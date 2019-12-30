Ahlat'ta kara avcılığına muhalefet eden 4 kişiye para cezası

30.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:44

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kara avcılığına muhalefet eden 4 kişiye 5 bin 434 lira idari para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamasında, kente bağlı Seyrantepe köyü ve Malazgirt yolunda kara avcılığına muhalefet eden 4 kişi tespit edildi.

Şüphelilere, 5 bin 434 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA