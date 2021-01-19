Ahlat'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
19.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:42
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
???????Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman