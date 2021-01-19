Ahlat'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

???????Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman