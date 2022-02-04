Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

AA, Serdar Adıyaman - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi Karla kaplanan yollar ve araçlar Aracını temizleyen bir vatandaş Karla kaplı alanlar ve ağaçlar Vatandaşlardan Dilaver Güleş ile röportaj BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

AHLAT, BİTLİS (AA) - Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi

Karla kaplanan yollar ve araçlar

Aracını temizleyen bir vatandaş

Karla kaplı alanlar ve ağaçlar

Vatandaşlardan Dilaver Güleş ile röportaj

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Röportaj, Bitlis, Ahlat, kar, Güncel, Haber

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