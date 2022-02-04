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Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

AA, Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede dün geceden itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri merkezdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını yürütürken, İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, kar, Güncel, Haber

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