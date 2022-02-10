Ahlat'ta kar yağışı - Haberler
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Ahlat'ta kar yağışı

AA, Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta kar yağışı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de karla kaplı köy yollarını açmaya başladı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, kar, Güncel, Haberler

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