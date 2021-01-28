Ahlat'ta kar yağışı
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Ahlat'ta kar yağışı

28.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:55

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi Karla kaplanan araçlar Aracını temizleyen vatandaş Yolda yürüyen vatandaşlar Yol temizleyen belediye aracı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi

Karla kaplanan araçlar

Aracını temizleyen vatandaş

Yolda yürüyen vatandaşlar

Yol temizleyen belediye aracı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede dün geceden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarını kardan temizledi.

Belediye ekipleri mahalle ve caddelerde yol temizleme çalışmaları yaparken, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ahlat'ta kar yağışı
Ahlat'ta kar yağışı
Ahlat'ta kar yağışı
Ahlat'ta kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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