Ahlat'ta kar yağışı
Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi Karla kaplanan araçlar Aracını temizleyen vatandaş Yolda yürüyen vatandaşlar Yol temizleyen belediye aracı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi
Karla kaplanan araçlar
Aracını temizleyen vatandaş
Yolda yürüyen vatandaşlar
Yol temizleyen belediye aracı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede dün geceden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarını kardan temizledi.
Belediye ekipleri mahalle ve caddelerde yol temizleme çalışmaları yaparken, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman