Ahlat'ta kar yağışı
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Ahlat'ta kar yağışı

Ahlat şehir merkezinden görünüm Kar yağışının etkili olduğu bölgeler Aracını temizleyen vatandaş Ağaç dalındaki kuşlar Okula giden öğrencilerBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

10.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:19
Ahlat'ta kar yağışı

şehir merkezinden görünüm

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler

Aracını temizleyen vatandaş

Ağaç dalındaki kuşlar

Okula giden öğrenciler

- 'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ahlat'ta kar yağışı
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