Ahlat'ta kar etkili oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Bölgede etkisini sürdüren kar, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan besicileri zorluyor.

Besiciler, zor şartlara rağmen bakımını ihmal etmedikleri hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor.

Besici Cemil Gözel, bölgenin zor şartlarına rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanlara bakmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman