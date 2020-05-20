Ahlat'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Ulu Cami'de sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen programda, kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2 bin 814 hatim duası edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların katılım sağlamadığı programa, Ahlat Kaymakamlığı tarafından salgının ve diğer musibetlerin defi için Ramazan'da başlatılan hatim okuma kampanyasına ilçe halkı büyük destek verdi.

Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ve bazı imam hatipler tarafından mevlit okunup dualar edilerek, okunan hatimler bağışlandı.

Program, Ahlat Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla vatandaşa izlettirildi.

Kaynak: AA