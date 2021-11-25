Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Haberler
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Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlerin ilçe bazında değerlendirmesi, söz konusu risk artırıcı faktörlere karşı mücadelede alınacak önlemler değerlendirildi.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede ilçedeki ilgili tüm birimlerce uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Toplantıya Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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