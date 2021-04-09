Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin personelleri tarafından slayt ve sunumlu bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlerin ilçe bazında değerlendirmesi, söz konusu risk artırıcı faktörlere karşı mücadele de alınacak önlemler değerlendirildi. Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede ilçedeki ilgili tüm birimlerce iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Toplantıya Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdür Vekili Sinan Aydoğdu, Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı
Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Diego Ozan Tufan Ümit Öztürk Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:00:34. #1.14#
title