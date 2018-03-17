Ahlat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Ahlat ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Mart'ta Ahlat'ın Selçuklu Caddesi'nde bir araca kablo yüklemeye çalışan 4 kişinin, devriye görevi yapan ekipleri görünce kaçmaya başladığı belirtildi.

Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri zanlılar S.K, Ş.B, Ü.D ve E.D'yi yakalayarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 40 metre fiber kablo çalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, halkın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine de vurgu yapıldı.