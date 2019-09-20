Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

20.09.2019 16:23

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen programla kutlandı.



Ahlat Ergezen İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, tüm okullarda eksikliklerin giderilerek yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade etti. Özden, "Her yeni başlangıç yeniliklere ve güzelliklere gebedir. Yeniden doğuşun hikayesini baştan yazmak üzere gönül ve sınıf kapılarımızı binlerce öğrencimize açıyoruz. Ülkemizin ilerlemesi, kalkınması ve gelişmesi, aydınlık yarınlara mutlu bireyler olarak yetişmeleri, hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve başarılı bir yıl geçirmeleri temel amacımızdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır.' Bu dava biz eğitimcilerin omuzlarında yükselecektir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere saygıdeğer velilerimize, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma, ilçemize, ilimize ve ülkemize başarılı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.



Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.



Düzenlenen kutlama programına Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan ve bazı kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA