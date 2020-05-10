Ahlat'ta iki engelli çocuğu olan kadının Anneler Günü kutlandı
10.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:18
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, iki engelli çocuğu olan kadını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, iki engelli çocuğu olan kadını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu, biri zihinsel diğeri ise fiziksel engelli olan iki çocuğun annesi Nurcan Atılgan'ı ziyaret ederek, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından gönderilen hediyeleri vererek selamını iletti.
Atılgan ise anlamlı ziyaretten dolayı Vefa Destek Grubu ile hediyeleri için Kaymakam Erat'a teşekkür etti.
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Kaynak: AA