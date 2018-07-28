Ahlat'ta Hırsızlık İddiası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 7 koyun çaldığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Sıdık Polat, ahırın kilidinin kırılmış olduğunu ve 7 koyunun çalındığını fark etti.

Polat, durumu güvenlik güçlerine bildirerek, yardım istedi.

Polat'ın ihbarını değerlendiren Ahlat Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptığı arama, tarama faaliyetlerinde 3 kişinin çalıntı koyunlarla Yeniköprü köyünden yaya olarak Ovakışla beldesine doğru gittiğini tespit etti.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, çalıntı oyunları sahibine teslim etti.