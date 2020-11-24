Ahlat'ta hayatını kaybeden öğretmenler kabirleri başında anıldı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ahlat'ta hayatını kaybeden öğretmenler kabirleri başında anıldı

24.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:14
Ahlat'ta hayatını kaybeden öğretmenler kabirleri başında anıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden öğretmenler mezarları başında anıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden öğretmenler mezarları başında anıldı.

Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile öğretmenlerden oluşan bir grup, hayatını kaybeden meslektaşlarını Öğretmenler Günü'nde unutmadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim camiasında görev almış ve ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarını kabirlerinin başında anarak dua ettiklerini belirtti.

Özden, hayatını kaybeden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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