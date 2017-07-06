Ahlat'ta Girişimcilik Kursu

Ahlat Kaymakamlığı, ilçedeki Ahıska Türkleri ve Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik girişimcilik kursu açtı.



Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, Ahıska Türkleri ve kursiyerlere yönelik girişimcilik kursu açtıklarını söyledi.



Kursun çok faydalı olacağını ifade eden Kaymakam Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçemize 72 ahıskalı aile yerleştirilmiştir. Türk vatandaşlığına geçme işlemleri tamamlanan ailelerin geçimlerini temin etmek, ilçemizde yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla Kaymakamlık Proje Koordinasyon Bürosu tarafından DAKA ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında 120 kişiye girişimcilik kursu verilecektir. Kursun bitimini müteakiben KOSGEB Girişimcilik Desteği ile iş yeri açmak isteyen kursiyerlerin projeleri kaymakamlık proje koordinasyon bürosu tarafından hazırlanarak KOSGEB'e sunulacaktır. 2015 yılından günümüze kadar proje koordinasyon büromuz tarafından hazırlanarak KOSGEB'e sunulan 67 projenin tamamı kabul görmüş ve ilçemize 67 işletme kazandırılmıştır. Bu kurslardan sonra da ilçemize birçok yeni işletme kazandırılacaktır."