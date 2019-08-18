Ahlat'ta "Geleneksel Ayran Aşı Şöleni"

18.08.2019 21:51

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Geleneksel Ayran Aşı Şöleni" düzenlendi.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (AKEV) organizasyonu ve İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Kocaeli ile Van'da faaliyet yürüten Ahlat derneklerinin katkılarıyla organize edilen şölen, Kırklar Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı şölende, etkinliğe katılanlara kurulan ocaklarda pişirilen ayran aşının yanı sıra kavurma ve pilav ikram edildi.

AKEV Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şerefoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gurbetteki Ahlatlılar ile ilçede yaşayan Ahlatlıların bu etkinlikle bir araya geldiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini belirten Şerefoğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yücelmesi, gençlerimizin birbirini tanıması açısından bu etkinlikler önemlidir. Böyle etkinlikleri, vakfımız ve dernekler olarak el birliğiyle yürütmeye devam edeceğiz. Yıllardır birbirini görmeyen insanlar bu etkinlikle kucaklaşmış oldu. Bu topluluğun daim olmasını temenni ediyorum."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın da konuşma yaptığı etkinlikte vatandaşlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti, eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: AA